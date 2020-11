Idealne cechy animatora czasu wolnego kluczem do sukcesu kurortu turystycznego

Animator czasu wolnego stał się postacią "must be"' na eventach, różnych innych imprezach tematycznych i nie tylko, a przede wszystkim w kurortach turystycznych. Każda osoba, która chociaż raz spędziła wakacje w hotelu zagranicą z pewnością miała do czynienia z całym teamem animacyjnym. Animator czasu wolnego w hotelach to podstawa. Wiele badań pokazuje, że brak dobrze dobranego teamu w hotelu wpływa negatywnie na ogólną ocenę, stawianą przez gości. Dobrze dobrany team animacyjny to inaczej grupa osób, która charakteryzuje się idealnymi cechami animatora.

Dlaczego animator w hotelu jest tak ważny?

Animatorzy czasu wolnego są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju rozrywkę w hotelu. To właśnie oni organizują różne rodzaje aktywności sportowych w ciągu dnia (siatkówka, zumba, aqua aerobik, warsztaty taneczne, stretching itp.) oraz atrakcje wieczorne (mini disco dla dzieci, show taneczne, karaoke, wieczorki kabaretowe itp.). Bez nich czas spędzony w hotelu byłby zdecydowanie mniej atrakcyjny i ciekawy. Więc jakie są te pożądane cechy animatora?

Idealne cechy animatora hotelowego?

Przede wszystkim współcześni animatorzy, którzy pracują w hotelach mają do czynienia nie tylko z gośćmi ze swojego kraju, lecz często z gośćmi zagranicznymi. Niezbędna jest tu znajomość minimum 2 języków obcych, aby móc swobodnie prowadzić konwersacje z gośćmi podczas tzw. 'Guest contact". Innymi ważnymi cechami animatora są: otwartość, determinacja, elastyczność, tolerancja, otwartość na nowe itp.